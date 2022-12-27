Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi mi, ne kadar? 2023 İETT, öğrenci akbili, taksi ücreti kaç TL oldu?
Yeni yıla kısa bir süre kala toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Son dakika açıklamasında UKOME, İstanbul'da toplu taşımaya zam geldiğini duyurdu. Elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde kaç zam yapıldı. 2023 İETT, öğrenci akbili, taksi ücreti kaç TL oldu? İşte, yeni toplu taşıma ücretleri...
İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam geldi? UKOME, toplantısında alınan kararla toplu ulaşıma ve taksile zam yapıldı. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10'luk zam teklifi UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında kabul edildi. Peki, Elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerini ne kadar oldu? İşte, toplu taşıma ücretleri hakkında emrak edilenler...
TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ!
Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.
TOPLU TAŞIMA ZAMLI ÜCRET LİSTESİ
Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,
Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,
Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL,
Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,
Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL,
olacak şekilde yeniden düzenlendi.
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