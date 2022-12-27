Son dakika: İstanbul’da toplu ulaşıma zam geldi mi, ne kadar? 2023 İETT, öğrenci akbili, taksi ücreti kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar zam geldi? UKOME, toplantısında alınan kararla toplu ulaşıma ve taksile zam yapıldı. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10'luk zam teklifi UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında kabul edildi. Peki, Elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerini ne kadar oldu? İşte, toplu taşıma ücretleri hakkında emrak edilenler...

TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ!

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.

TOPLU TAŞIMA ZAMLI ÜCRET LİSTESİ

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,

Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,