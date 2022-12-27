İstanbul'da minibüs ve dolmuş ücretleri ne kadar oldu? 2023 Kısa-uzun mesafe minibüs ücret tarifeleri kaç TL? YENİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ!
Son dakika haberine göre; UKOME toplantısından çıkan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29.10 oranında zam geldi. Duyurunun ardından binlerce vatandaş, 2023 minibüs ücret tarifesini araştırılmaya başladı. Peki, minibüs- dolmuş ücretleri ne kadar kaç TL oldu? İşte, yeni minibüs ücret tarifesi…
Dolmuş-minibüs ücretlerine zam geldi! UKOME tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından İstanbul'da toplu ulşı. Toplu ulaşım, servis ve taksi ücretleri zamlandı. Minibüs ücret tarifesi 2023 rakamlarıyla birlikte değerlendiriliyor. Peki, İstanbul'da indi bindi, kısa mesafe- uzun mesafe minibüs ücreti ne kadar kaç TL? İşte, detaylar…
TOPLU ULAŞIMA ZAM!
UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.
MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Son yapılan toplu ulaşım zammının ardından İstanbul'da minibüs indi bindi ücreti 5,25 TL'den 7 TL'ye yükseltildi.
ZAMLI YENİ ULAŞIM ÜCRETLERİ
Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,
Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,
Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL,
Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,
Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL,
olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
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