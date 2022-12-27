İstanbul’da minibüs ve dolmuş ücretleri ne kadar oldu? 2023 Kısa-uzun mesafe minibüs ücret tarifeleri kaç TL? YENİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ!

Dolmuş-minibüs ücretlerine zam geldi! UKOME tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından İstanbul'da toplu ulşı. Toplu ulaşım, servis ve taksi ücretleri zamlandı. Minibüs ücret tarifesi 2023 rakamlarıyla birlikte değerlendiriliyor. Peki, İstanbul'da indi bindi, kısa mesafe- uzun mesafe minibüs ücreti ne kadar kaç TL? İşte, detaylar…

TOPLU ULAŞIMA ZAM!

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son yapılan toplu ulaşım zammının ardından İstanbul'da minibüs indi bindi ücreti 5,25 TL'den 7 TL'ye yükseltildi.