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Taksimetre ZAMMI SON DAKİKA | Taksi zammı ne kadar? İstanbul'da sarı taksi ücretleri kaç TL oldu? 2023 kısa mesafe indi-bindi ÜCRETİ...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Taksimetre ZAMMI SON DAKİKA | Taksi zammı ne kadar? İstanbul’da sarı taksi ücretleri kaç TL oldu? 2023 kısa mesafe indi-bindi ÜCRETİ...

Son dakika haberine göre taksimetre ücretlerine zam geldi. Vatandaşlar açıklanan zam oranına göre sarı taksi kilometre başına alınan ücretin ne kadar olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki 2023 taksi kısa mesafe ücreti kaç TL oldu? Taksi zammı ne kadar? İstanbul'da sarı taksi ücretleri kaç TL oldu?

Taksimetre ücretlerinin ne kadar olduğu gündem oldu. UKOME toplantısının hemen ardından İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldığı açıklandı. Vatandaşlar İstanbul'da sarı taksilerin indi bindi kısa mesafe ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki 2023 taksi kısa mesafe ücreti kaç TL oldu? Taksi zammı ne kadar? İstanbul'da sarı taksi ücretleri kaç TL oldu? İşte 2023 taksi zamlı fiyatları...

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM!

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.

TAKSİMETRE 2023 ZAMMI NE KADAR?

Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi.

SARI TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETLERİ

Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi.

İSTANBUL'DA TAM ÖĞRENCİ AKBİLİ KAÇ TL?

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı.

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