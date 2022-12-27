Taksimetre ZAMMI SON DAKİKA | Taksi zammı ne kadar? İstanbul’da sarı taksi ücretleri kaç TL oldu? 2023 kısa mesafe indi-bindi ÜCRETİ...

Taksimetre ücretlerinin ne kadar olduğu gündem oldu. UKOME toplantısının hemen ardından İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldığı açıklandı. Vatandaşlar İstanbul'da sarı taksilerin indi bindi kısa mesafe ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki 2023 taksi kısa mesafe ücreti kaç TL oldu? Taksi zammı ne kadar? İstanbul'da sarı taksi ücretleri kaç TL oldu? İşte 2023 taksi zamlı fiyatları...

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM!

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı.