EYT bugün açıklanacak mı? Kabine toplantısı sonrası EYT açıklanır mı? Emeklilikte yaşa takılanlar ne zaman Meclis'e gelecek?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Yılın son Kabine toplantısında gözler EYT açıklamalarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili Başkan Erdoğan'a bilgi verecek. Milyonlarca EYT'linin heyecanla beklediği yeni düzenlemede gözler Başkan ERdoğan'a çevrildi. Peki, EYT bugün açıklanacak mı? Kabine toplantısı sonrası EYT açıklanır mı? Emeklilikte yaşa takılanlar ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son gelişmeler...
"EYT bugün açıklanacak mı?" sorusu, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yılın son Kabine toplantısının bugün gerçekleştirilecek olması nedeniyle en çok araştırılanlar arasında EYT düzenlemesi bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verecek. Peki, EYT bugün açıklanacak mı? Kabine toplantısı sonrası EYT açıklanır mı? Emeklilikte yaşa takılanlar ne zaman Meclis'e gelecek? İşte cevaplar...
EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda EYT düzenlemesine ilişkin önerileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletecek. Başkan Erdoğan'ın EYT ile ilgili bugün bir açıklama yapması bekleniyor.
EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bu konudaki önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceği bilgisini verdi.
"EYT'de yaş aralığı olabilir mi?" sorusunu Bilgin, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi." diye yanıtladı.
Bilgin, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra son kararın verileceğini kaydederek, "İmkanlar nispetinde en kapsayıcısını yapacağımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.
Bakan Bilgin, "Takvim belli mi?" sorusunu, "Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız. Yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur." şeklinde cevapladı.
"İşverenlerin kıdem tazminatı ödemesi için Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sunulacak destek banka limitlerinden düşecek mi?" sorusu üzerine Bilgin, "Bu işverenlerin kredi limitleriyle ilgili değil. EYT'liler, emekli olmaları durumunda biliyorsunuz kıdem tazminatı alacaklar. İşverenler, onlar adına bir kredi alacaklar ama ödemeyi biz işverene değil doğrudan doğruya işçiye yapmayı düşünüyoruz." dedi.
Bilgin, "Emekli olanlar, çalışmaya devam ederlerse, aynı işçiler işlerinde çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primi ödeniyor. O destek primi şimdi yüksek, emekli olup çalışanları, çalıştırmasınlar diye yüksek. Onu emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
EYT'lilerin sayısına ilişkin soruya Bilgin, "Aralık başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Sayılar her ay artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. 1 milyon 900 bin kişi, yaş şartı hiç konmasaydı, diğer iki şartı yani prim gün sayısını ve süresini yerine getirdiyse emekli olabilecekti. Bunların yaklaşık 400 bini memur, yaklaşık 480 bini Bağ-Kur'lular, çoğunluğu da 4A'lılar yani özel sektörde ağırlıklı olarak çalışanlar. Hiç işi olmayan, bir yerde çalışmayan ama yaşı bekleyenlerin sayısı da 274 bin kişi." yanıtını verdi.
Bilgin, yaş sınırı olması halinde EYT'lilerin aşağı yukarı yarısının bu yıl, yarısının da gelecek yıl emekli olacağını söyledi.
Bakan Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin soru üzerine, "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde, yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız." diye konuştu.
En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğunun hatırlatılması üzerine Vedat Bilgin, bu grupta Bağ-Kur'lu veya çok sınırlı prim yatırmış yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.
Vedat Bilgin, bu gruptakiler için de sosyal devlet anlayışıyla bir çalışma yapılacağını kaydetti.
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