"EYT bugün açıklanacak mı?" sorusu, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yılın son Kabine toplantısının bugün gerçekleştirilecek olması nedeniyle en çok araştırılanlar arasında EYT düzenlemesi bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verecek. Peki, EYT bugün açıklanacak mı? Kabine toplantısı sonrası EYT açıklanır mı? Emeklilikte yaşa takılanlar ne zaman Meclis'e gelecek? İşte cevaplar...

EYT BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda EYT düzenlemesine ilişkin önerileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletecek. Başkan Erdoğan'ın EYT ile ilgili bugün bir açıklama yapması bekleniyor.