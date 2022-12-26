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Alışverişte 'FAST işyeri' uygulaması başlıyor! Yeni yılda kullanıma sunulacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Alışverişte ’FAST işyeri’ uygulaması başlıyor! Yeni yılda kullanıma sunulacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıı, 2023 yılında ödeme ve elektronik para kuruluşlarının da FAST sistemine doğrudan katılımı artırmak amacıyla 'FAST İşyeri Ödeme' sisteminin kullanıma sunulacağını açıkladı.

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