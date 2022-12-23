Ekonomide gözler o toplantıda! Borsa İstanbul’dan yeni rekor! Anlık dolar euro altın fiyatları

ANALİSTLER DALGA SEYRE VURGU YAPTI

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,55 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile sigorta oldu.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.