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Ekonomide gözler o toplantıda! Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Anlık dolar euro altın fiyatları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Ekonomide gözler o toplantıda! Borsa İstanbul’dan yeni rekor! Anlık dolar euro altın fiyatları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün kapanışında tüm zamanların rekorunu kırarken gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasalara olacak etkisine çevrildi. İşte anlık dolar euro ve gram altın fiyatları...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 artışla günü 5.454,79 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 90,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

ANALİSTLER DALGA SEYRE VURGU YAPTI

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,55 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile sigorta oldu.

Analistler, dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

PİYASALARIN GÖZÜ O TOPLANTIDA

Bugünden itibaren başlayan Noel tatillerinin etkisiyle işlem hacimlerinin düşebileceğini belirten analistler, haftaya Japonya Merkez Bankası ( BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında olacağını ifade etti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi ve işsizlik oranı, Çin'de sanayi karları, ABD'de bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 75 bin lira, en yüksek 1 milyon 88 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalarak 1 milyon 88 bin 500 liradan tamamladı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, satış fiyatları şöyle:

ABD Doları 18,67

Euro 19,86

Gram altın 1.081

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