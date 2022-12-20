Borsa İstanbul rekor tazeledi: Tüm zamanların en yükseği

EN ÇOK KAZANDIRAN VE GERİLEYEN SEKTÖRLER

Bankacılık endeksi yüzde 4,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,98 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.