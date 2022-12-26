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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan özel sektöre destek açıklaması! 2023'te ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan özel sektöre destek açıklaması! 2023’te ne kadar olacak?

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Bu sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunmuşuz. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek." ifadelerine yer verdi.

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