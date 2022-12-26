90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: BUGÜN MECLİS'E GELİYOR?

Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Meclis tarihine dikkat çekti:

"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.

Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."