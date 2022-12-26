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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip edilen sözleşmeli, ocak zammı, asgari ücret gibi konuların yanı sıra bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan bir diğer çalışma taşerona kadro olacak. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Bilgin'in yer verdiği konu başlıkları arasında yer alan taşeron işçinin kadroya geçişi sözleşmeli ile birlikte bekleniyor. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: BUGÜN MECLİS'E GELİYOR?

Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Meclis tarihine dikkat çekti:

"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.

Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."

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