Yeni asgari ücret ne zaman geçerli? 2023 asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak?
2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamı belli oldu. Brüt 10.008 lira, net 8.506,80 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Milyonları mutlu eden yeni asgari ücret artışı sonrası gözler ilk maaş ödemelerine çevrildi. Peki, yeni asgari ücret ne zaman geçerli? 2023 asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte haberin detayları...
"Yeni asgari ücret ne zaman geçerli?" sorusu, 2023'te geçerli olacak yeni ücretin belirlenmesinin ardından araştırılmaya başlandı. İlk zamlı maaşlarını almaya hazırlanan vatandaşlar, yeni ücretin hangi tarihte geçerli olacağını merak ediyor. Asgari ücret brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanacak. Peki, yeni asgari ücret ne zaman geçerli? 2023 asgari ücret zamlı ilk maaşlar ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte cevaplar...
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yeni asgari ücret 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. İlk zamlı maaşlar ise şubat ayında ödenecek.
ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR?
2023'te geçerli olacak asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.
YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK
Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemenin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik olacak.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ RAKAMLARI ARTTI
Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.
2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.
GSS İÇİN 300 LİRA ÖDENECEK
Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen 300 lira 24 kuruş ödenmesi gerekecek.
Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetinden yararlanacak.
Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 3 bin 336 liradan az hesaplanması durumunda ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.
Bunların dışında, yeni asgari ücretle lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti.
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