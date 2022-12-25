Ekmekte yine gramaj oyunu! 200 gramı 5 TL'den satmaya başladılar
Vatandaşın temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğe yapılan son zamda yine gramaj oyunu devreye girdi. 5 TL’den satılan 210 gram ekmek, son dönemde 200 grama düşürüldü. Böylece ekmeğin kilogram fiyatı da 20 TL’den 25 TL’ye yükseltildi.
2022 yılının başında 12 TL olan ekmeğin kilogram fiyatını girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek haziranda 20 TL'ye yükselten fırıncılar, 200 gram ekmeği 4 TL, 210 gramı ise 5 TL'den satmaya başlamıştı. Ancak son aylarda ekmeğin gramını 200'e düşüren fırıncılar fiyatı da 5 liraya sabitleyerek kilogram fiyatını 25 TL'ye çıkardı.
BİR YILDA % 100'Ü AŞTI
Bu yılın başında 12 TL olan ekmek kilogram fiyatı yılın sonunda yüzde 100'ün üzerinde zamla 25 TL'ye yükseldi. Fırıncılar, elektrik, gaz, akaryakıt, buğday gibi temel girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyatları artırdıklarını belirtiyor. Ancak bu maliyet kalemleri gerekçe gösterilerek haziran ayında ekmeğin fiyatı yine yükseltilmişti.
Ayrıca yılın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 70 yükselen petrol fiyatları aralıkta son bir yılın en düşük seviyesini görerek 75 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu durum özellikle akaryakıt fiyatlarında kendini hissettirdi. Akaryakıt fiyatı 30 TL'lerden 17 TL'ye kadar geriledi. Son 6 ayda kurda stabilizasyon sağlandı. İki aydır sabit giden elektrik ve gaz fiyatlarına yılbaşında da zam yapılmayacağı açıklandı.
Girdi maliyetlerinde yaşanan gerilemeye rağmen temel gıda maddesi ekmekte fiyatların bir yılda iki kattan fazla artması vatandaşın tepkisine neden oldu.
KİLOGRAM FİYATI 25 TL
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, haziran ayında tüm Türkiye'de ekmeğin kilo fiyatının 20 lirayı geçmeyeceği yönünde açıklama yapmıştı. Bu açıklamasını hatırlatmak için aradığımız Balcı, "Bazı illerde eylül ayından itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL'ye çıktı. Artık tüm Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 25 TL'ye yükseldi.
Yılbaşında zam yapılmayacak" dedi. Balcı ekmek fiyatındaki artışın gerekçesini girdi maliyetlerine bağladı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de, kilogram fiyatı 25 TL'ye çıkarılan azami ekmek fiyatı tarifesinin İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama ile kabul edildiğini kaydetti.
TAHIL KORİDORU İLE FİYATLAR DÜŞTÜ
Ekmeğin en büyük girdi maliyetlerinden biri olan buğday fiyatları Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle global borsalarda yükselmişti. Ancak Türkiye'nin arabuluculuğunda oluşturulan tahıl koridoru ile buğday fiyatları dünya borsalarında büyük düşüş gösterdi. Tahıl koridoru anlaşması kapsamında ilk geminin de yola çıkmasıyla ekmeklik buğdayın ton fiyatı 358 dolar civarına, arpanın ton fiyatı ise yaklaşık 318 dolara kadar geriledi.
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