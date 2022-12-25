Ekmekte yine gramaj oyunu! 200 gramı 5 TL’den satmaya başladılar

Ayrıca yılın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 70 yükselen petrol fiyatları aralıkta son bir yılın en düşük seviyesini görerek 75 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu durum özellikle akaryakıt fiyatlarında kendini hissettirdi. Akaryakıt fiyatı 30 TL'lerden 17 TL'ye kadar geriledi. Son 6 ayda kurda stabilizasyon sağlandı. İki aydır sabit giden elektrik ve gaz fiyatlarına yılbaşında da zam yapılmayacağı açıklandı.