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MEB'in okul kantinlerinde kira artışını yüzde 25'e sabitleme kararı Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.12.2022
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MEB’in okul kantinlerinde kira artışını yüzde 25’e sabitleme kararı Resmi Gazete’de

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak.

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