Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı yüzde 54,66 olarak belirlendi. 2023'te geçerli olacak net asgari ücretin 8.506 TL olarak açıklanmasının ardından yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu. Devlet, işverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere asgari ücret desteği sağlıyor. Bu tutar 100 liradan 250 liraya yükseldi. Ayrıca tüm ücretlilerin, asgari ücret kadar olan gelirleri de vergi dışı tutuluyor.