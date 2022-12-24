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Haberler Galeri Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...

Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı yüzde 54,66 olarak belirlendi. 2023'te geçerli olacak net asgari ücretin 8.506 TL olarak açıklanmasının ardından yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu. Devlet, işverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere asgari ücret desteği sağlıyor. Bu tutar 100 liradan 250 liraya yükseldi. Ayrıca tüm ücretlilerin, asgari ücret kadar olan gelirleri de vergi dışı tutuluyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:46
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Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret net 8.506 lira olarak açıklandı. Şubat ayında zamlı maaşlarını almaya hazırlanan ücretlileri yakından ilgilendiren asgari ücret desteği, çalışanların refah payına yansıyacak. Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Öte yandan işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sağlanan asgari ücret desteği 2023 yılında da sürecek. İşte asgari ücret desteğinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ YÜKSELDİ

2023'te geçerli olacak net asgari ücretin 8.506 lira olarak belirlenmesinin ardından, işverene işçi başına verilen 100 liralık destek 250 liraya yükseltildi.

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Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...

EV HİZMETLİSİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN DE YARARLANACAK

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.

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Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI

Sabah'ta yer alan habere göre, asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

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Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...

Örneğin ocak ayı prim ve hizmet belgesi şubat ayında verildiğinden bu belgenin alınmasından sonra destek tutarı çalışan sigortalı sayısına göre belirlenebilecek olup, mart ayının sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacak.