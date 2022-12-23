AÇIKLAMA GELDİ! Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İhtiyaç olursa geçen sene gibi asgari ücrete ara zam yapılabilir" ifadelerini kullandı. Konu hakkında gelen açıklama sonrasında,"Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete ara zam ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?