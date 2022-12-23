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AÇIKLAMA GELDİ! Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?
Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İhtiyaç olursa geçen sene gibi asgari ücrete ara zam yapılabilir" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından asgari ücrete ara zam olup olmayacağı yönündeki soru gündeme geldi. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?