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Haberler Galeri AÇIKLAMA GELDİ! Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

AÇIKLAMA GELDİ! Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İhtiyaç olursa geçen sene gibi asgari ücrete ara zam yapılabilir" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından asgari ücrete ara zam olup olmayacağı yönündeki soru gündeme geldi. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

Giriş Tarihi: 23.12.2022 21:05
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AÇIKLAMA GELDİ! Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İhtiyaç olursa geçen sene gibi asgari ücrete ara zam yapılabilir" ifadelerini kullandı. Konu hakkında gelen açıklama sonrasında,"Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete ara zam ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÇIKLAMA GELDİ! Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulundu.

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AÇIKLAMA GELDİ! Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

"İHTİYAÇ OLURSA GEÇEN SENE GİBİ ARA ZAM YAPILABİLİR"

Asgari ücret yüksek belirlendikçe, reel olarak yukarıdaki ücretlerde yüzde 100 artmıyor ama yüzde 60 artıyor. yüzde 70, yüzde 80 artıyor. Aşağıdan yukarıya artıyor. Nitelikli emekte bu artış daha yüksek. Daha düşük usta, işçi asgari ücretin bir kademe üzerinde yer alıyorlar. Türkiye'de enflasyon dizginlenirse asgari ücret reel artışlara tekabül edecek şekilde sürdürülürse ücretlilerin milli gelirden aldığı payı yukarıya tırmandırır.

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AÇIKLAMA GELDİ! Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

Enflasyon kontrol altına alındı. Bir an önce önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20'lere düşeceğini tahmin ediyoruz. Mayıs/Haziran'da yüzde 35-40 düşmesini bekliyoruz. Bizim emekçileri koruyan ücret politikasını, toplu sözleşmelerinin üzerinde asgari ücret belirliyoruz. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var. Asgari ücretlerin üzerindekini de koruyacak politika izliyoruz.

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AÇIKLAMA GELDİ! Asgari ücrete ara zam olacak mı, var mı? Zamlı asgari ücret ne zaman, hangi ay yatacak?

Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20'leri göreceğiz, endişe etmeyin' dedi. 1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir.