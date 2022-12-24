Son dakika | EYT için son kritik haftaya girildi! Eksik primi olanlar dikkat! Bunları mutlaka yapmalısınız

20 BİN LİRA AZ ÖDEYİN

Askerliğini 18 ay yapanlar bu sürenin tamamını (540 gün) bu yılın sonuna kadar en düşük primden borçlanırken 37 bin 270 lira ödeme yapacak.

Yeni yıldan itibaren bu tutar 57 bin 645 liraya çıkacak.

Yeni yılda 18 aylık sürenin tamamını borçlanan 20 bin 375 lira fazla ödemek zorunda kalacak.