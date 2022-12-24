Mahkemeden emsal karar! Çalınan karttan para çekilmesinden banka sorumlu

Mahkeme, kartlara ait şifrelerin E.B.Ç.'nin kusuruyla ele geçirildiğine yönelik bir ispat belgesi sunulamadığından ve yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmediğinden Tüketici Hakem Heyeti'nin kararının iptaline hükmetti. Mahkeme, 10 bin 450 liranın yasal faiziyle bankadan alınarak davacıya verilmesine karar verdi.

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