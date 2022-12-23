EYT son dakika açıklaması! EYT ne zaman açıklanacak, belli olacak? EYT açıklanma tarihi belli oldu mu?
EYT ne zaman açıklanacak, belli olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca EYT'li Aralık ayının sonlarına geldiğimiz dönemde gözlerini gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"2023'e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, EYT ne zaman açıklanacak, belli olacak? EYT açıklanma tarihi belli oldu mu?
EYT ne zaman açıklanacak, belli olacak? EYT açıklanma tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi için artık sayılı günler kaldı. Yeni yıl öncesinde düzenlemenin ne zaman yasalacağı ise merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman açıklanacak, belli olacak? EYT açıklanma tarihi belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Oktay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz. Bunun sözünü verdik. Bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz."
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK
Oktay, çalışmaların tamamlanınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşacağını da belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN: 2023'TEN ÖNCE MASADAN KALDIRACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili yaptığı son açıklamada, "2023'e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız" ifadelerini kullandı.
EYT'NİN YANINDA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI DA KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK
Kabine'nin ekonomi gündeminde EYT düzenlemesi, emekli ve memur zammı yer alacak. Başkan Erdoğan, enflasyonun alım gücü üzerinde yarattığı tahribatın giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması yönünde hükümete talimatı verdi.
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