EYT son dakika açıklaması! EYT ne zaman açıklanacak, belli olacak? EYT açıklanma tarihi belli oldu mu?

EYT ne zaman açıklanacak, belli olacak? EYT açıklanma tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi için artık sayılı günler kaldı. Yeni yıl öncesinde düzenlemenin ne zaman yasalacağı ise merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman açıklanacak, belli olacak? EYT açıklanma tarihi belli oldu mu?