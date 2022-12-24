Sosyal Ekonomik Destek ne zaman yatacak? Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
Sosyal Ekonomik Destek ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte SED yardımının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için bu kapsamda ödeme yapılıyor. Peki, Sosyal Ekonomik Destek ne zaman yatacak? Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
Sosyal Ekonomik Destek ne zaman yatacak? Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte aileler, ödeme tarihini araştırıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı. Peki, Sosyal Ekonomik Destek ne zaman yatacak? Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
ARALIK AYI SED YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.
Bakan Yanık, aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade etti. Ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, bu kapsamda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modeli uygulandığını kaydetti.
SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılamasını hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. 2022 yılında ailelerimize yaptığımız SED ödemesi toplam miktarı 3 milyar 499 milyon TL oldu." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık SED uygulaması kapsamında 2003 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için toplam 12 milyar 814 milyon 926 bin TL ödeme yapıldığını bildirdi.
Bakan Yanık, SED hizmetinden 157 bin civarında çocuğun yararlandığını bildirdi.
SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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