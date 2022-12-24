Sosyal Ekonomik Destek ne zaman yatacak? Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?

SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılamasını hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366 milyon 630 bin TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. 2022 yılında ailelerimize yaptığımız SED ödemesi toplam miktarı 3 milyar 499 milyon TL oldu." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık SED uygulaması kapsamında 2003 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için toplam 12 milyar 814 milyon 926 bin TL ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, SED hizmetinden 157 bin civarında çocuğun yararlandığını bildirdi.