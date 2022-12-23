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Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı? 2022 Doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı? 2022 Doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne zaman yatacak?

Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği promosyon konusunda detaylar netleşti. Bakanlık bünyesinde çalışan sağlık personeline 29 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri gibi birçok kadroda çalışan sağlık çalışanları, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödeme takvimi açıklandı mı? Doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Sağlık Bakanlığı promosyonu ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında detaylar belli oldu. Şimdi ise gözler ödeme günlerine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödeme takvimi açıklandı mı? Doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşmaya göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, bazı illerde promosyon ödemeleri bugün başlarken diğer illerin ise ödeme tarihleri henüz belli olmadı.

Antalya'da sağlık çalışanlarının 25 bin 200 TL promosyon parası peşin olarak bugünden itibaren yatmaya başlayacak.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 25 bin 200 TL peşin olarak bugünden itibaren çalışanların hesaplarına yatmaya başlayacağı bildirildi.

1.800 TL para puanın 15 Ocak 2023 tarihinde hesaplara geçeceği, ardından ise Haziran ayında 1.000 TL Aralık ayında ise 1.000 TL daha para puan olarak hesaplara aktarılacağı öğrenildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Anlaşmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yoğun gayretlerinden dolayı Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. İsmail Başıbüyük'e teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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