Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı? 2022 Doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne zaman yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyonu ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında detaylar belli oldu. Şimdi ise gözler ödeme günlerine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödeme takvimi açıklandı mı? Doktor, hemşire, sağlık personeli maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşmaya göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.