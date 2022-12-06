Türkiye ve Azerbaycan'dan "Kardeş Yumruğu" tatbikatı! Hayran bırakan görüntüler

FAALİYET SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Başarılı personele ödül veren bakanlar Akar ve Hasanov daha sonra video konferans yöntemiyle tatbikata katılan birliklere hitap etti.

Zorlu hava ve arazi şartlarında başarıyla düzenlenen tatbikata katılan birlikleri tebrik eden Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin katılımıyla faaliyet sonu değerlendirme toplantısına katıldı.