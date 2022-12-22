22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığına bazı ürünlerin ihracatına ilişkin verilen düzenleme yetkisi 6 ay uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bazı ürünlerin ihracatına ilişkin verilen düzenleme yetkisi 6 ay uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2022
ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanlığına bazı ürünlerin ihracatına ilişkin verilen düzenleme yetkisi 6 ay uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığına bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatına yönelik verilen düzenleme yetkisi 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA