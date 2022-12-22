Asgari ücrette 250 lira devlet desteği! Asgari ücrete rekor zam geldi! Faruk Erdem yorumladı: İhtiyaç olursa ara zam gündemde olacak

BEN 8 BİN 500 TL DEMİŞTİM

Enflasyona karşı büyük bir tedbir alındı. 8 bin TL taban ücret olacağını hatırlamıştık. Ben 8 bin 500 TL demiştim. Bu sene farklı bir yıl olduğu için enflasyonda 6 aylık ya da 1 yıllık döneme mi bakılacağı merak ediliyordu.

İHTİYAÇ OLURSA ARA ZAM OLABİLİR

Başkan Erdoğan bu sene çok farklı bir modeli üzerinde çalışıldığını söylemişti. İhtiyaç olduğu sürece haziran ayında da yeni toplantılar olacaktır.

Haziran ayında istihdam azalacak diye eleştiriler oldu ama aksine istihdam arttı. 11 bin 860 liraya ulaşan bir ücret var. Bakkalları ve küçük işletmeleri de düşünmek gerekiyor.