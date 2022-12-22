Asgari ücrette 250 lira devlet desteği! Asgari ücrete rekor zam geldi! Faruk Erdem yorumladı: İhtiyaç olursa ara zam gündemde olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak net asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Alınan bu zam kararının ardından konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücrete ihtiyaç durumuna göre ara zam yapılabileceğini söyleyen Erdem, 8 bin 506 liralık asgari ücreti yorumladı. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti açıklandı.
GEÇEN SENE 5500 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ
Bu senenin başında 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak hesaplanan asgari ücret, temmuz ayında yapılan iyileştirme çalışmasıyla 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti. Bu ücretin işverene maliyeti ise 7 bin 603 lira 43 kuruştu. Brüt 6 bin 471 lira olan asgari ücretin, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 54,54 ZAM
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 54,54 oranında zam ile net 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Bu seneki hesaplamalarda brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin bin 401 lira 12 kuruşu SGK primi, 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Buna göre yeni yılda verilecek net asgari ücret, toplam bin 501 lira 20 kuruşluk kesintiyle beraber net 8 bin 506 lira oldu.
MALİYETLER BELLİ OLDU
Ocak 2023'ten itibaren verilecek olan asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu. Yapılan hesaplamaya göre brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücrete ek olarak bin 551 lira 24 kuruş SGK primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruş da işveren işsizlik sigorta primi eklendi. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş olarak hesaplandı.
Asgari ücrete yönelik alınan karar sonrası Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de açıklamalarda bulundu.
ANKETLERE HER KESİMDEN İNSAN KATILDI
Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücrete ilişkin büyük bir anket yaptı. Burada her kesimden insan bu anketlere katıldı. Rakamları gördüğümüzde hepimiz tartışmıştık.
İŞÇİNİN DAHA AZ İSTEMESİ DİKKAT ÇEKİCİYDİ
İşçinin kamuoyundan daha az istemesi de dikkat çekiciydi. 7845 TL gibi bir rakam ortaya çıkmıştı. Türk-İş bu konuda da bir kırmızı çizgi koymuştu.
2022'DE BÜYÜK FARK OLDU
Geçmiş yıllardaki asgari ücret artışlarına bakınca enflasyonun 5-10 puan üstünde olduğunu görmüştük. Ama burada bir matematik işledi. 2022'de büyük bir farklılık oldu. Yüzde 50'nin üstünde bir zam geldi ve vergi kaldırıldı. Bu devrim niteliğinde bir karardı.
BEN 8 BİN 500 TL DEMİŞTİM
Enflasyona karşı büyük bir tedbir alındı. 8 bin TL taban ücret olacağını hatırlamıştık. Ben 8 bin 500 TL demiştim. Bu sene farklı bir yıl olduğu için enflasyonda 6 aylık ya da 1 yıllık döneme mi bakılacağı merak ediliyordu.
İHTİYAÇ OLURSA ARA ZAM OLABİLİR
Başkan Erdoğan bu sene çok farklı bir modeli üzerinde çalışıldığını söylemişti. İhtiyaç olduğu sürece haziran ayında da yeni toplantılar olacaktır.
Haziran ayında istihdam azalacak diye eleştiriler oldu ama aksine istihdam arttı. 11 bin 860 liraya ulaşan bir ücret var. Bakkalları ve küçük işletmeleri de düşünmek gerekiyor.
BÜYÜK BİR VERGİ YÜKÜ KALKTI
İçin veren tarafı kadar bir de alan tarafı da var. Devlet bu rakamın altında verme diyor. Ortalama ücret bunun üstünde olacaktır. Devletten işverene işçi başına 250 TL destek gelecek bu sene. Burada bazı şartlar var. İşçi çıkartmayacaksınız ve kayıt dışı işçi çalıştırmamak. Düzgün esnaf olmak gerekiyor. Burada çok ciddi bir vergi yükü kalktı. Vergi desteği de işçiye gidiyor böylelikle. Tam yüzde yüzlük bir artış oldu geçen seneye göre.
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