Memur ve emekli zamları için oran verdi! Bu miktar cepte diyerek duyurdu! Gözler artık 3 Ocak’ta...

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek.