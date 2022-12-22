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Memur ve emekli zamları için oran verdi! Bu miktar cepte diyerek duyurdu! Gözler artık 3 Ocak'ta...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Memur ve emekli zamları için oran verdi! Bu miktar cepte diyerek duyurdu! Gözler artık 3 Ocak’ta...

Türkiye'de milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak olan zammı merakla beklerken Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu duyurdu. Bu açıklama sonrası artık gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin yapılacak zamlara ilişkin oran verirken asgari ücretin diğer ücretler için kaldıraç görevi göreceğini ifade etti. Peki memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 bin 500 TL olarak açıkladığı asgari ücretin ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam miktarına çevrildi.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek.

Bu yıl 3 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylıklarının da gelecek yıl yükseltilmesi bekleniyor.

"CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"

Başkan Erdoğan memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber ekranlarında emekli ve memur zamlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

KALDIRAÇ GÖREVİ GÖRECEK

Asgari ücrete yönelik zam direkt olarak memur zamlarını etkilemeyecek. Asgari ücrete yapılan zam kaldıraç göreviyle bu rakamları sadece etkileyecektir.

GÖZLER 3 OCAK'TA

Memur ve memur emeklileri ocak ve temmuz ayında zam alıyor. Asgari ücret 1 Ocak'ta yürürlüğe girse de 31 Ocak'ta maaşlarını alacaklar. Takvim farkı nedeniyle 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı TÜFE'si ile birlikte memur ve memur emeklileriyle birlikte SSK-Bağkur emeklilerinin maaşları belli olacak.

ENFLASYON RAKAMI BELİRLEYECEK

6 aylık enflasyon oranında SKK ve Bağkur emeklileri zam alıyorlar. Temmuz ayından Kasım'a kadar 14.05 iken Aralık ayında da 3 ya da 4 çıkacak gibi görünüyor.

YÜZDE 18-19 OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR

Ocak ayında yani yüzde 18-19 arasında bir zam olacak gibi gözüküyor. SSK ve Bağkurlarının şu an ceplerinde olan zam yüzde 14.05.

ARALIK AYI FARKIYLA YÜZDE 20...

Memur ve memur emeklileri ise ocak ayında yüzde 8, bir de enflasyon farkı alacaklar. Aralık ayı farkıyla yüzde 19-20 civarında bir zam bekleniyor. Ama ocak zammına bir ilave zam yapılacağını düşünüyorum.

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