Evlerde kullanılacak doğal gazın tamamı Karadeniz’den! 24 saat mesai devam ediyor

İSTANBUL'DA GAZ ZİRVESİ

Dönmez, doğalgaz ve elektrikte bilgi ve tecrübelerini uluslararası gaz ticaret merkezinde kullanabileceklerini değerlendirdiklerini aktararak, "Bizim üzerimizden doğalgaz ithal eden ülkelerle de istişari amaçlı görüşmelerimizi yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde yol haritamızı paylaşacağız. Bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezine sahip olacağız. 2023 hedefleri arasında İstanbul'da uluslararası gaz konferansı düzenlemek var. Şubat ayı gibi bize doğal gaz tedarik eden ülkelerle bizim sistemlerimizi, projelerimizi, altyapımızı kullanarak doğal gaz ithal eden ülkeleri İstanbul'da aynı masa etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.