Evlerde kullanılacak doğal gazın tamamı Karadeniz'den! 24 saat mesai devam ediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2026-2027’ye kadar yıllık 15 milyar m3’lük doğalgaz üretimi yapılacağını söyleyen Bakan Dönmez, "24 saat esasıyla çalışmalarımız devam ediyor." dedi. 2023'ün mart ayında gazı sisteme vermeyi planladıklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Hanelerde kullanılan doğal gazın tamamı artık Karadeniz'den çıkarılacak" şeklinde konuştu.
Karadeniz Gaz Sahası'nda 2026-2027'ye kadar yıllık 15 milyar m3'lük doğalgaz üretimi yapılacağını belirten Dönmez, "Hanelerde kullanılan gazın tamamı Karadeniz'den çıkarılacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nın, keşiften üretime dünyanın en hızlı devreye alınan deniz saha geliştirme projesi olacağını söyledi.
Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde yaptığı 2022 Değerlendirme Toplantısı'nda, sondaj filosunu her yıl artırdıklarını dile getirerek, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz'de Taşucu-1 kuyusunda çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
8 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Dönmez, operatörlerin 2 bin 200 metre altında su altı robotlarıyla vana, ekipman ve boruların montajını yaptığını anlatarak, "Şu anda projemizde 8 bin kişi çalışıyor. 24 saat esasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Deniz tarafında 51 gemiyle operasyon devam ediyor. Bu haliyle baktığımızda keşiften üretime dünyanın en hızlı devreye alınan deniz saha geliştirme projesi olacak" dedi.
2023'ün mart ayında gazı sisteme vermeyi planladıklarını ifade eden Dönmez, "İlk etapta da günlük 10 milyon metreküplük bir üretim olacak. Yıllık 3.5 milyar metreküplük doğalgaz üretimine denk geliyor. 2026-2027'ye kadar da maksimum üretim seviyesine çıkaracağız. Bu durumda yaklaşık yıllık 15 milyar metreküplük bir doğalgaz üretimi söz konusu olacak ve ülkemizin ihtiyacının yüzde 25-30'luk kısmını buradan karşılıyor olacağız. Başka bir ifadeyle; hanelerde kullanılan doğal gazın tamamı artık Karadeniz'den çıkarılacak, üretilecek gazla karşılanmış olacak" diye konuştu.
YENİ KEŞİFLER GELEBİLİR
Petrol sondajı çalışmalarından bahseden Dönmez, "Şırnak'ta Gabar bölgesinde Şehit Esma Çevik Sahası'ndan günlük 5 bin 350 varillik bir üretim yakaladık. Bu sahada yapılan bu keşif, 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften birisi oldu, sanırım 7'nci sırada yer aldı" şeklinde konuştu.
İSTANBUL'DA GAZ ZİRVESİ
Dönmez, doğalgaz ve elektrikte bilgi ve tecrübelerini uluslararası gaz ticaret merkezinde kullanabileceklerini değerlendirdiklerini aktararak, "Bizim üzerimizden doğalgaz ithal eden ülkelerle de istişari amaçlı görüşmelerimizi yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde yol haritamızı paylaşacağız. Bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezine sahip olacağız. 2023 hedefleri arasında İstanbul'da uluslararası gaz konferansı düzenlemek var. Şubat ayı gibi bize doğal gaz tedarik eden ülkelerle bizim sistemlerimizi, projelerimizi, altyapımızı kullanarak doğal gaz ithal eden ülkeleri İstanbul'da aynı masa etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.
SONDAJ SAYISI ARTACAK
Üçüncü FSRU-LNG terminalinin bittiğini, ocakta gemiyi işletmeye alacaklarını aktaran Dönmez, "Petrol ve gaz arama sondaj sayısını artırıyoruz. Bu sene 150-160 arasında bir sondajımız olacak. Önümüzdeki yıl Türkiye Petrolleri 200'ün üzerinde sondaj faaliyetinde bulunacak" dedi.
Dönmez, TANAP'ın kapasitesinin iki katına çıkacağını söyledi.
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