Akaryakıtta indirim var mı? 21 Aralık Benzin, Motorin ve LPG Litre Fiyatları kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum

Akaryakıtta indirim var mı? 20 Aralık Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında indirim gerçekleşti. Çifte indirimin ardından araç sahipleri yeni bir indirim daha olup olmayacağını merak ediyor. Brent petrol fiyatında yaşanan değişiklikler doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki, Brent petrol fiyatı son durum nedir? Akaryakıtta yeni indirim var mı? İşte 21 Aralık güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,32 dolardan işlem görüyor. Dün 80,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 80,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,42 dolardan alıcı buldu.