Akaryakıtta indirim var mı? 21 Aralık Benzin, Motorin ve LPG Litre Fiyatları kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son gelişmeler araç sahiplerinin gündeminde. Brent petrol fiyatındaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Dün motorin ve benzin fiyatlarında çifte indirim uygulandı. Şimdi ise gözler yeni bir indirimin olup olmadığına çevrildi. Peki, Brent petrol fiyatı son durum nedir? Akaryakıtta yeni indirim var mı? İşte 21 Aralık güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıtta indirim var mı? 20 Aralık Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında indirim gerçekleşti. Çifte indirimin ardından araç sahipleri yeni bir indirim daha olup olmayacağını merak ediyor. Brent petrol fiyatında yaşanan değişiklikler doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki, Brent petrol fiyatı son durum nedir? Akaryakıtta yeni indirim var mı? İşte 21 Aralık güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,32 dolardan işlem görüyor. Dün 80,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 80,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,42 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin artacağı beklentisi etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 167 bin varil azalacağı yönündeydi.
ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi.
Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında son dönemde kaydedilen artışın ülkenin ekonomik toparlanmasına ilişkin belirsizliklere yol açması ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.
Dünya Bankası, Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini 2023 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4,3'e indirdi.
Bankadan yapılan açıklamada, iç ve dış koşulların Çin'de ekonomik görünümün zayıflamasına neden olduğu ifade edildi.
Brent petrolde teknik olarak 80,53 ile 81,17 dolar aralığının direnç, 79,89 ile 79,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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- Akaryakıtta indirim var mı? 21 Aralık Benzin, Motorin ve LPG Litre Fiyatları kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum
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