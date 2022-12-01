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Karadeniz gazında yeni gelişme! 20 saatte suya indirildi: Peçenek Filyos Limanı'nda

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak bu dev dağıtım haznesi Peçenek 20 saatlik çalışmanın sonucunda deniz tabanına indirildi.

Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:02
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Karadeniz gazında yeni gelişme! 20 saatte suya indirildi: Peçenek Filyos Limanı’nda

Karada yaklaşık 5 bin, denizde de 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı dev projede planlanan iş takvimine uygun her gün yeni bir adım geride bırakılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karadeniz gazında yeni gelişme! 20 saatte suya indirildi: Peçenek Filyos Limanı’nda

Doğal gazı yaklaşık 170 kilometre açıktan karaya taşıyacak boru seriminin tamamı tamamlanırken, denizin 2 bin 200 metre altındaki enerji üssü kurma çalışmaları da son hızıyla ilerliyor.

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Karadeniz gazında yeni gelişme! 20 saatte suya indirildi: Peçenek Filyos Limanı’nda

Son olarak geçtiğimiz günlerde denize indirilecek en büyük ekipman Filyos Limanı'na getirildi. Yaklaşık 6,5 metre yüksekliğinde, 8,6 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki dev ekipman yaklaşık 280 ton ağırlığında. Ekipmana TPAO ekipleri tarafından Peçenek ismi verildi.

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Karadeniz gazında yeni gelişme! 20 saatte suya indirildi: Peçenek Filyos Limanı’nda

OPERASYON 20 SAAT SÜRDÜ

Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak bu dev dağıtım haznesi Peçenek, limandan denize indirmenin yapılacağı Sakarya Gaz Sahasına gemiyle taşındı.

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Karadeniz gazında yeni gelişme! 20 saatte suya indirildi: Peçenek Filyos Limanı’nda

Burada özel vinçler ve su altı robotların yardımıyla deniz tabanına indirilen dev ekipman, yürütülen operasyon sonucu görev yerine yerleştirildi. Gece boyunca devam eden operasyon, yaklaşık 20 saat sürdü.