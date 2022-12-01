Karadeniz gazında yeni gelişme! 20 saatte suya indirildi: Peçenek Filyos Limanı'nda

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam ediyor. Kuyulardan gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak bu dev dağıtım haznesi Peçenek 20 saatlik çalışmanın sonucunda deniz tabanına indirildi.