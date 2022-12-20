Sıfır Atık Hareketi 5 yaşında! Bakan Kurum: Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Her gün emek emek büyüttüğümüz Sıfır Atık Hareketimiz 5 yaşında. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Kurum, "Bu zirve 7'den 70'e tüm doğaseverleri buluşturacak." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Dünyaya örnek Sıfır Atık Zirvemizi bu yıl "İklim ve Gençlik" temasıyla yapıyoruz" dedi. Bakan Kurum, 23 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ne tüm vatandaşları davet ederek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz bu zirve, 7'den 70'e tüm doğaseverleri buluşturacak." dedi.
Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı video mesaj ile "Her gün emek emek büyüttüğümüz Sıfır Atık Hareketimiz 5 yaşında. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz. Dünyaya örnek Sıfır Atık Zirvemizi bu yıl "İklim ve Gençlik" temasıyla yapıyoruz." dedi.
Bakan Kurum, 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nin bu yıl İstanbul'da "İklim ve Gençlik" temasıyla gerçekleştirileceğini ifade ederek, Sıfır Atık Hareketi'ne 5 yıl önce büyük bir heyecanla başladıklarını hatırlattı.
Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sıfır Atık Hareketi, sizlerin gösterdiği ilgi ve alakayla bugün sınırları aşmış, uluslararası kuruluşların ve pek çok ülkenin sahiplendiği bir küresel çevre hareketine dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla; bundan böyle her yıl 30 Mart gününün, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak, tüm dünyada kutlanacak olması bunun en somut ifadesidir. Biz inanıyoruz ki Sıfır Atık Hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaştığı Türkiye Yüzyılı'nın mihenk taşlarından biri olacaktır."
"SIFIR ATIK HAREKETİMİZİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN EMEK VERMİŞ, GÖNÜL VERMİŞ DOĞASEVERLERİMİZE ÖDÜLLERİNİ TAKDİM EDECEĞİZ"
Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Zirvesi'nde akademisyen, yazar, sanatçı, sporcu, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerle buluşacaklarını söyleyerek, "Kongre Merkezimizde sizleri Deniz Sağdıç'ın 'Sıfır Noktası Sergisi' ve deniz kaplumbağalarının denizler arası seyahatleriyle hazırlanan 'Evimin Yolları Sergisi' ile karşılayacağız. Sıfır Atık Hareketimizin yaygınlaştırılması için emek vermiş, gönül vermiş doğaseverlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Sıfır Atık Atölyelerimizle, sanatçılarımızın göz alıcı performansıyla, panel ve söyleşilerle hep birlikte dolu dolu bir gün geçireceğiz. Ben gün boyu düzenlenecek böylesi güzel etkinliklerle dolu bir günü beraber geçirmek, ödül alacak olan misafirlerimizin heyecanlarına ortak olmak için tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, belediyelerimizi, çocuklarımızı 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Törenimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
"ATIKSIZ BİR DÜNYA" İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni ile ilgili yaptığı açıklamada ise programın detaylarına ilişkin şu bilgiler aktarıldı:
"Bakan Murat Kurum'un ev sahipliğinde, 23 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirvenin ana teması İklim ve Gençlik olacak. Zirve sadece atıklardan yapılan eserlerden oluşan Deniz Sağdıç'ın Sıfır Noktası Sergisi açılışıyla başlayacak.
Zirvenin ilk bölümünde 'İklim İçin Gençlik Hareketi' paneli düzenlenecek. Zirve 'Ortak Evimiz Dünya' söyleşisiyle devam edecek. Sayın Emine Erdoğan'ın teşrifleri sonrası 'Yıl 2053 Atıksız Bir Dünya' içeriğiyle bir müzikal sergilenecek. 'Sıfır Atık 5. Yıl Filmi' gösterilecek ve konuşmalara geçilecek. İki iklim elçisinin konuşması sonrası Bakan Murat Kurum'un konuşmaları, ardından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin hitapları gerçekleşecek. Konuşmaların bitiminde Sıfır Atık Ödül Töreni yapılacak."
MASTERCHEF'LER, ZİRVEDE "SIFIR ATIK MUTFAĞI" KURACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zirveye MasterChef programının 3 şefi de katılacak ve Sıfır Atık Mutfağı kurulacak. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de ziyaret edeceği mutfakta, Masterchef programı şefleri tarafından Sıfır Atık yemekleri pişirilecek.
Deniz Sağdıç ile birlikte atık malzemeler kullanarak Kauai kuşu sanat eserine dönüştürülecek.
2020 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından GPS işaretlemesi yapılarak denize salınan deniz kaplumbağalarının iki senelik kayıtlı seyahatlerinden elde edilen datalar ile oluşturulan ''Evimin Yolları'' isimli dijital sergi fuaye alanında katılımcılar ile buluşacak. Zirvede Sıfır Atık ile ilgili bir çok etkinlik de yer bulacak.
"SIFIR ATIK KAHRAMANLARI" DAVETLİ
Atık toplayıcıları için yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla genelge yayımlanmış, Atık Toplayıcılarına mesleki statü kazandırılmıştı. Atık toplayıcıları da kendilerine verilen 114 araçla zirvede olacak.
ATIKSIZ ZİRVEDE PLASTİK MALZEMELERE YER VERİLMEYECEK
Zirvede plastiğe yer verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Zirvede plastik malzemeye yer verilmeyecek, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılacak. Kurulan stantlar da ahşap malzemelerden oluşacak. Bu malzemeler zirve sonrasında geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilecek, yeniden kullanılmayacak olanlar atık merkezine götürülerek teslim edilecek. Zirveye ilişkin bilgiler yazılı baskılar yerine dijital ekranlar kullanılarak verilecek. Kongre merkezinin her bir köşesinde sıfır atık ayrıştırma kutuları yer alacak. Yine Türkiye Çevre Ajansı Depozito Bilgi Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında iki depozito makinesi de zirve alanında olacak." ifadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atamaları ne zaman?
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilanı | Mühendis, Memur, Tekniker... KPSS şartı aranıyor mu? Kimler başvurabilir? İŞKUR BAŞVURU EKRANI
- Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi 2022-2023 açık lise sınavları ne zaman açıklanır?
- AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Sınava kaç gün kaldı? 2022-2023 SINAV TARİHLERİ
- Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?
- Bugün Asgari Ücret Toplantısı saat kaçta? 2023 asgari ücret zammı 3. toplantıda belli olur mu? 4. toplantı tarihi ne zaman?
- Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu?
- TOKİ Yozgat KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Yozgat 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Akdağmadeni, Sorgun, Merkez kura sonuçları
- RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI | 1.100 TOKİ RİZE konut kura çekimi CANLI İZLE! Güneysu, Kendirli, Merkez İSİM LİSTESİ
- Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 20 Aralık Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu?