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Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? SON DAKİKA HABERLER

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? SON DAKİKA HABERLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde sağlanan evde bakım yardımı ödemelerinde gözler ocak zammına çevrildi. Bugün açıklanması beklenen asgari ücret zammı ile bazı sosyal destek ödemelerinin de ne kadar artacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım yardımında gözler ocak zammına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı ödemelerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? İşte cevaplar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım yarımında enflasyon oranına göre artış yapılıyor. 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi ile birlikte evde bakım maaşına yapılacak zam da belli olacak. 2022 Temmuz zammı sonrası Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği 3.339 lira olarak uygulanmaya başlandı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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