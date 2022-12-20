Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? SON DAKİKA HABERLER

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım yardımında gözler ocak zammına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı ödemelerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? İşte cevaplar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım yarımında enflasyon oranına göre artış yapılıyor. 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi ile birlikte evde bakım maaşına yapılacak zam da belli olacak. 2022 Temmuz zammı sonrası Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği 3.339 lira olarak uygulanmaya başlandı.