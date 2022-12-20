Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? Zam oranı kaç toplantıda belirlenir?
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Komisyon bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında gözler yeni rakama çevrildi. 2023'te geçerli olacak asgari ücretin bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? Asgari ücret zam oranı kaç toplantıda belirlenir? İşte cevaplar...
Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2023 asgari ücret zammı için gözler komisyondan çıkacak karara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek üçüncü toplantı bugün yapılacak. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammının açıklanacağı tarihi beklerken, yeni ücretin de ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? Asgari ücret zam oranı kaç toplantıda belirlenir? İşte haberin detayları...
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI SAAT KAÇTA?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacak. Üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.
2023 YILI ASGARİ ÜCRETİNİ BELİRLEME ÇALIŞMASI NE AŞAMADA?
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Görüşmelerin çerçevesinin belirlendiği bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.
Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapıldı. Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.
BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
2022 yılı asgari ücretiyle tüm ücretlerden asgari ücret kadar olan kısım gelir vergisinden muaf tutulmaya başlanmıştı.
Resmi rakamlara göre, 16 milyon 687 bin çalışanın yüzde 38'i yani yaklaşık 6 milyon 300 bini asgari ücretli durumunda bulunuyor. Asgari ücretin biraz üzerinde (komşu) ücret alanlar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor.
Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.
Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.
Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.
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