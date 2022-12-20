Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu?
2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücret birçok kalemi de etkileyecek. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı... Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. 2023'ün 1. döneminde geçerli olacak kıdem tazminatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Kıdem tazminatı tavan fiyatı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 1. dönem geçerli olacak kıdem tazminatı tavanının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar başladı. 2023 yılı asgari ücret zammı konusunda çalışmalar devam ederken, komisyon bugün üçüncü kez toplanacak. Bu toplantının ardından yeni ücretin açıklanması bekleniyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu? İşte haberin detayları...
2023 OCAK 1. DÖNEM KIDEM TAZMİNATI BELLİ OLDU MU?
Hemen şunu belirtelim ki, yeni asgari ücret henüz açıklanmadığı için 2023 1. dönem kıdem tazminatı tavanı da henüz belli olmadı. Yeni ücretin açıklanması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı yeniden hesaplanacak.
Bu şekilde tazminat alabilmek için son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar bununla ilgili bir yazıyı SGK'dan alarak işyerlerine başvuracaklar. Böylece kendi istekleriyle ayrılarak tazminat alabilecekler. Burada sadece kıdem tazminatı ödenirken ihbar tazminatı hakkı oluşmuyor.
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