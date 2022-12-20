Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu?

Kıdem tazminatı tavan fiyatı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 1. dönem geçerli olacak kıdem tazminatı tavanının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar başladı. 2023 yılı asgari ücret zammı konusunda çalışmalar devam ederken, komisyon bugün üçüncü kez toplanacak. Bu toplantının ardından yeni ücretin açıklanması bekleniyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu? İşte haberin detayları...

2023 OCAK 1. DÖNEM KIDEM TAZMİNATI BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni asgari ücret henüz açıklanmadığı için 2023 1. dönem kıdem tazminatı tavanı da henüz belli olmadı. Yeni ücretin açıklanması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı yeniden hesaplanacak.