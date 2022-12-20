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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu?

2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücret birçok kalemi de etkileyecek. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı... Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. 2023'ün 1. döneminde geçerli olacak kıdem tazminatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Kıdem tazminatı tavan fiyatı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 1. dönem geçerli olacak kıdem tazminatı tavanının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar başladı. 2023 yılı asgari ücret zammı konusunda çalışmalar devam ederken, komisyon bugün üçüncü kez toplanacak. Bu toplantının ardından yeni ücretin açıklanması bekleniyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2023 Ocak 1. dönem kıdem tazminatı belli oldu mu? İşte haberin detayları...

2023 OCAK 1. DÖNEM KIDEM TAZMİNATI BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni asgari ücret henüz açıklanmadığı için 2023 1. dönem kıdem tazminatı tavanı da henüz belli olmadı. Yeni ücretin açıklanması ile birlikte kıdem tazminatı tavanı yeniden hesaplanacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

2022'nin ikinci döneminde geçerli olan kıdem tazminatının yıllık tavan tutar 15.371,40 TL olarak belirlendi.

TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor.

İstifa halinde ise kıdem tazminatı hak edilmiyor. Ancak bunun istisnaları da var. Yani belli şartlarda çalışanlar istifa ettiklerinde de kıdem tazminatı alabiliyorlar. Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir.

Emekli olmak için işten çıkanlar da kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatı alır. Bunların dışında İş Kanunu'na göre haklı fesihle işten ayrılana da kıdem tazminatı ödenir. Bunların dışında SGK'dan yazı alarak istifa halinde kıdem tazminatı alma yolları da bulunuyor.

SON İŞYERİNDE 1 YIL ŞARTI

1475 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar istifa etmeleri halinde SGK'dan yazı alarak tazminat alabilirler.

Burada şartlar 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl 3.600 gün olarak belirlenmiş. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise 25 yıl 4500 gün veya sadece 7 bin gün kıdem tazminatı alabilmek için yeterli olacak.

Bu şekilde tazminat alabilmek için son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar bununla ilgili bir yazıyı SGK'dan alarak işyerlerine başvuracaklar. Böylece kendi istekleriyle ayrılarak tazminat alabilecekler. Burada sadece kıdem tazminatı ödenirken ihbar tazminatı hakkı oluşmuyor.

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