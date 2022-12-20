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Bakanlık verileri açıkladı: Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 20,8 milyar lira

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Bakanlık verileri açıkladı: Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 20,8 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 20,8 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 8,8 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Öte yandan Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 3 trilyon 907,9 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, kasım sonu itibarıyla 20,8 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 8,8 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

MERKEZİ YÖNETİM BRÜT BORÇ STOKU 3 TRİLYON 907,9 MİLYAR LİRA OLDU

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 5,4 milyar lira tahsil edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 3 trilyon 907,9 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 352,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 555,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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