Bakanlık verileri açıkladı: Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 20,8 milyar lira

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım sonu itibarıyla 3 trilyon 907,9 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 352,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 555,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.