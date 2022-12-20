Asgari ücret bugün açıklanabilir! İşte masadaki son rakamlar! TÜRK-İŞ asgari ücret için teklifini açıkladı: 9 bin TL

TOPLANTI ÖNCESİ KAVLAK'TAN AÇIKLAMA

Toplantının gerçekleştirileceği alana gelen Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, salona girmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kavlak'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Toplantıya girmeden değerlendirme bir değerlendirme yapmak doğru değil. Rakamlar bugün netleşecek. Esas haber çıkınca olacak. Hem işverenlerin hem Bakan'ın elini görelim. Biz de kendimiz elimizdekileri dökeceğiz. Arkadaşlar toplantıdan çıkmadan bilemem. Bazı basın mensuplarından Külliye'de hazırlık olduğu şeklinde haberler geliyor. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin istiyoruz. İnsanlar umutla bekliyorlar inşallah umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız. 3'lü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız arzumuz bu yönde.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 9 BİN TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki basına kapalı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave veriler görüşüldü.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kritik asgari ücret toplantısı sonrasında açıklama yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, "Resmi teklifimiz 9 bin TL. Verirlerse imza atarız, vermezlerse masaya oturmayız" dedi.