Asgari ücret bugün açıklanabilir! İşte masadaki son rakamlar! TÜRK-İŞ asgari ücret için teklifini açıkladı: 9 bin TL
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Kritik görüşme sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıkladı. Peki asgari ücrette son rakam ne? Asgari ücrete ne kadar zam olacak? İşte detaylar...
Asgari ücret toplantısı sonrası ilk açıklama TÜRK-İŞ Genl Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.
TOPLANTI ÖNCESİ KAVLAK'TAN AÇIKLAMA
Toplantının gerçekleştirileceği alana gelen Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, salona girmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kavlak'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Toplantıya girmeden değerlendirme bir değerlendirme yapmak doğru değil. Rakamlar bugün netleşecek. Esas haber çıkınca olacak. Hem işverenlerin hem Bakan'ın elini görelim. Biz de kendimiz elimizdekileri dökeceğiz. Arkadaşlar toplantıdan çıkmadan bilemem. Bazı basın mensuplarından Külliye'de hazırlık olduğu şeklinde haberler geliyor. İnşallah öyledir. Bir an önce bitsin istiyoruz. İnsanlar umutla bekliyorlar inşallah umutlarını boşa çıkartmayacak bir rakam üzerinde uzlaşırız. 3'lü mutabakat şeklinde imzalarız. Amacımız arzumuz bu yönde.
TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 9 BİN TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki basına kapalı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave veriler görüşüldü.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kritik asgari ücret toplantısı sonrasında açıklama yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, "Resmi teklifimiz 9 bin TL. Verirlerse imza atarız, vermezlerse masaya oturmayız" dedi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
Geçen sene asgari ücret biraz daha hızlı açıklanmıştı. 16 Aralık'ta belli olmuştu. Bu senede süreç hızlı işliyor. Öyle gözüküyor ki asgari ücret bu toplantıda belli olacak. Asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açıklanır, öyle düşünüyorum. Bir dokunuş olacağını düşünüyorum. 3'lü mutabakat olması önemli. Bugün bir rakam ortaya çıkar ve bizler de öğreniriz.
TÜİK'ten rakamlar gelmişti, bugün de ek rakamlar gelecek. Asgari ücret ile ilgili 4 senaryo var. Asgari ücrette 8 bin ve üzerini konuşmak gerekiyor. Bunun brütü 9 bin 412 TL, işverene 11 bin 59 TL olacak. Hesaplamalar brüt rakam üzerinden yapılacak. İşverenler sadece holdinglerden oluşmuyor, bunun için de küçük işletmeler de var.
Benim yakın olduğum rakam asgari ücret için 8 bin 500 TL. Tabi ben bu işin matematiğini çalıştırıp söylüyorum. Bugüne kadar olan sürece bakarak bu rakamı ifade ediyorum. Eğer asgari ücret 8 bin 500 TL olursa brüt ücret 10 bin TL işverene maliyet 11 bin 750 TL olacak.
İşverenler asgari ücret desteğinin devam etmesini istiyor. 100 TL olan bir asgari ücret desteği var. Bunun yanında vergi desteği var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir üyesi olan devlet elini taşın altına koymuş durumda. İşçi ve işveren de karşılıklı fedakarlık yaparak uzlaşıyı bulacaktır. Belli sınırlar içerisinde bu işi çözeceklerdir. Bunun yanında asgari ücret üstünde ücret alan işçiler için Yargıtay'ın kararları var. Onların zamları da enflasyondan aşağı olamaz.
ASGARİ ÜCRETTE 4 SENARYO
Net ücret Brüt ücret İşverene maliyet
8.000 9.412 11.059
8.250 9.706 11.404
8.500 10.000 11.750
8.750 10.294 12.095
Toplantı sonrası asgari ücretin açıklanması beklenirken Bakan Bilgin konuya ilişkin net mesajlar vermişti.
"ÇALIŞANLARIMIZI, EMEKÇİLERİMİZİ ENFLASYONUN TAHRİBATLARINA KARŞI KORUYACAĞIZ"
Asgari ücrete ilişkin kısaca açıklamalarda bulunan Bilgin, Ankara'da gerçekleşecek asgari ücret toplasında çalışanları, emekçileri enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini bildirerek, "Şu gerçeği unutmayacağız, enflasyonunun karşısında, enflasyonun tahribatına uğramış insanlarımız, emekçilerimiz, çalışanlarımız, işsizlerimiz var. Bütün yardım almak durumunda olan, çalışamayan aileler var. Onların hepsine Türk devleti kendi şefkatli elini uzatıyor. Doğal gaz yardımından tutun, yakıt, yiyecek, giyecek yardımına kadar insanların her derdine koşan, sosyal devlet kimliğini ortaya koyan bur Türk devleti var. Öte taraftan biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirlerimizi alıyoruz. Yarın da Ankara'da asgari ücret toplantısının 3'üncüsünü yapacağız inşallah orada demekçilerimizi enflasyonun yıkıcı etkisine karşı koruyacak bir ücret seviyesinde bir uzlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE EYT'LİLERİN SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"
Ekonomik sorunları çözerek ilerleyeceklerinin bir kez daha altını çizen Bilgin, " Kamu çalışanlarını 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyonu kapsayan bir düzenlemeyle onların hayatlarında ve emeklilik süreçlerinde karışılacakları sorunları çözecek bir uygulamayı gündeme getirdik. Biliyorsunuz Emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız çok yakında bu ay içerisinde meclise sunabileceğimiz bir uygulamamız var. Ekonomide sorunlar var, ekonominin sosyal yansımaları var, sosyal problemlere dönüşü var onları biz teker teker çözerek ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın, Türkiye büyük bir ülkedir, Türk devleti güçlü bir devlettir, Türk devleti sosyal bir devlettir ve bütün sosyal sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir milletimiz var. Demokrasi sayesinde, demokrasimizi güçlendirerek 2023 yılında Türkiye'nin büyük Türkiye rüyasını gerçekleştireceğiz, Türkiye yüzyılının güçlü adımlarla başlangıcını yapacağız" ifadelerini kullandı.
GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE MASADA
Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.
İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
NET 5 BİN 500 LİRA, İŞVERENE MALİYETİ 7 BİN 603 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
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