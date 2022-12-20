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Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 20 Aralık Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 20 Aralık Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu?

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asagari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Komisyon 3'üncü toplantısını salı günü gerçekleştirecek. Milyonlarca asgari ücretli toplantıdan çıkacak kararı merakla bekliyor. Peki, asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 20 Aralık Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu?

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 20 Aralık Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu arasında gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda 2023'te geçerli olacak asgari ücret miktarı belli olacak. Peki, asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 20 Aralık Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bakan Bilgin, 17 Aralık Cumartesi günü Erzurum'da yaptığı bir açıklamada, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"SALI GÜNÜNDEN SONRA OLUMLU HABERİ PAYLAŞACAĞIZ"

"Önümüzdeki salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. Bundan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin ödeyebileceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız.

Asgari ücret, sosyal devletin çalışanlarını koruduğu bir ücrettir. Asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçileri koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunu da çözeceğiz. Asgari ücret konusunda da salı günü ümit ediyorum salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir haberi paylaşacağız toplumumuzla.

Emekçilerimizi koruyan onların hayat şartlarını aşmalarını katkı sağlayacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum."

BAKAN BİLGİN TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Komisyonun 3'üncü toplantısı, saat 14.00'te başlayacak.

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