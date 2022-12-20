Asgari ücret bugün açıklanabilir! İşte masadaki son rakamlar! Son toplantı öncesi beklenen fark 845 TL...
Türkiye'de milyonların merakla beklediği 2023 asgari ücretinin bugün düzenlenecek toplantının ardından açıklanabilir. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde salı gününü işaret ederken "Salı günü asgari ücret görüşmelerinde ortak bir uzlaşma sağlanabilir" dedi. Yapılan anketlerde işverenin asgari ücret beklentisiyle kamuoyunun beklentisi arasında 845 TL fark bulunuyor. Peki asgari ücrette son rakam ne? Asgari ücrete ne kadar zam olacak? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Salı günü asgari ücret görüşmelerinde ortak bir uzlaşma sağlanabilir" açıklamasının ardından gözler bugünkü toplantıya çevrildi.
Toplantı sonrası asgari ücretin açıklanması beklenirken Bakan Bilgin konuya ilişkin net mesajlar vermişti.
"ÇALIŞANLARIMIZI, EMEKÇİLERİMİZİ ENFLASYONUN TAHRİBATLARINA KARŞI KORUYACAĞIZ"
Asgari ücrete ilişkin kısaca açıklamalarda bulunan Bilgin, Ankara'da gerçekleşecek asgari ücret toplasında çalışanları, emekçileri enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini bildirerek, "Şu gerçeği unutmayacağız, enflasyonunun karşısında, enflasyonun tahribatına uğramış insanlarımız, emekçilerimiz, çalışanlarımız, işsizlerimiz var. Bütün yardım almak durumunda olan, çalışamayan aileler var. Onların hepsine Türk devleti kendi şefkatli elini uzatıyor. Doğal gaz yardımından tutun, yakıt, yiyecek, giyecek yardımına kadar insanların her derdine koşan, sosyal devlet kimliğini ortaya koyan bur Türk devleti var. Öte taraftan biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirlerimizi alıyoruz. Yarın da Ankara'da asgari ücret toplantısının 3'üncüsünü yapacağız inşallah orada demekçilerimizi enflasyonun yıkıcı etkisine karşı koruyacak bir ücret seviyesinde bir uzlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE EYT'LİLERİN SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"
Ekonomik sorunları çözerek ilerleyeceklerinin bir kez daha altını çizen Bilgin, " Kamu çalışanlarını 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyonu kapsayan bir düzenlemeyle onların hayatlarında ve emeklilik süreçlerinde karışılacakları sorunları çözecek bir uygulamayı gündeme getirdik. Biliyorsunuz Emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız çok yakında bu ay içerisinde meclise sunabileceğimiz bir uygulamamız var. Ekonomide sorunlar var, ekonominin sosyal yansımaları var, sosyal problemlere dönüşü var onları biz teker teker çözerek ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın, Türkiye büyük bir ülkedir, Türk devleti güçlü bir devlettir, Türk devleti sosyal bir devlettir ve bütün sosyal sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir milletimiz var. Demokrasi sayesinde, demokrasimizi güçlendirerek 2023 yılında Türkiye'nin büyük Türkiye rüyasını gerçekleştireceğiz, Türkiye yüzyılının güçlü adımlarla başlangıcını yapacağız" ifadelerini kullandı.
GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE MASADA
Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.
İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
NET 5 BİN 500 LİRA, İŞVERENE MALİYETİ 7 BİN 603 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
İŞTE MASADAKİ RAKAMLAR
İşçiler: 7 bin 500 TL üstü
İşveren: 7000 TL
Kamuoyu: 7 bin 845 TL
Asgari ücretle çalışanlar: 7 bin 630 TL
YÜZDE 20 ZAM
Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 30 ZAM
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 40 ZAM
5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 50 ZAM
Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? Açık Lise sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022? TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?
- Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2022 TOKİ Antalya KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu mu?
- Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, kimler var? Survivor 2023 hangi tarihte başlayacak?
- TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi yattı mı, başvuru gerekiyor mu?
- İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yılbaşında yağar mı? Hangi illere kar yağacak?
- Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? Tam, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı?
- AÖF GEÇME NOTU HESAPLAMA: 2022 AÖF ders geçme notu kaç? Sınav puanı nasıl hesaplanır?
- EYT'de ana kadro açığa çıktı! 5.000 primden az olanlara ilaç olacak formül! 1999 senesi öncesi ve sonrası dikkat! Staj, askerlik borçlanması...
- 19 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, Çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İŞTE CEVABI
- Her ay 3336 TL MAAŞ! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! Aralık ayı ödemeleri yatmaya başladı! EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
- AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak 2022? AUGİS sınav görevli ücretleri yattı mı, ödendi mi?