Asgari ücrette son durum: 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı...

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtına kilitlendi. 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon üçüncü kez toplandı. Saat 14.00'te başlayan toplantının ardından yeni ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Şu an asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6.471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5.500 lira olarak uygulanıyor. Peki, asgari ücrette son durum nedir? 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 16:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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