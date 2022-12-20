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Haberler Galeri Asgari ücrette son durum: 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı...

Asgari ücrette son durum: 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı...

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtına kilitlendi. 2023'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon üçüncü kez toplandı. Saat 14.00'te başlayan toplantının ardından yeni ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Şu an asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6.471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5.500 lira olarak uygulanıyor. Peki, asgari ücrette son durum nedir? 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 16:53
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Asgari ücrette son durum: 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı...

Asgari ücrette üçüncü toplantı saat 14.00'te başladı. 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, yeni ücret çalışmalarına son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücrette son durumu yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücrette son durum nedir? 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı belli oldu mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette son durum: 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı...

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı bugün saat 14.00'te başladı. Komisyon toplantısının ardından yeni ücretin açıklanması bekleniyor.

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Asgari ücrette son durum: 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı...

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM

Kritik görüşme sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ, resmi teklifinin 9 bin TL olduğunu açıkladı

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Asgari ücrette son durum: 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı...

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Görüşmelerin çerçevesinin belirlendiği bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

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Asgari ücrette son durum: 2023 Brüt - Net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zam oranı...

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapıldı. Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.