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Messi kırılmadık rekor bırakmadı! Dünya Kupası'na damga vurdu! Arjantin-Fransa finalinde gelen golle tarihi değiştirdi

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Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Messi kırılmadık rekor bırakmadı! Dünya Kupası’na damga vurdu! Arjantin-Fransa finalinde gelen golle tarihi değiştirdi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na Arjantin'in yıldızı Lionel Messi damga vurdu. Messi Fransa'ya karşı attığı golle birlikte son 16 turunda, çeyrek finalinde, yarı finalinde ve finalinde gol atan ilk ve tek futbolcu oldu. Diğer yandan Messi final maçında forma giymesiyle birlikte Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. İşte detaylar...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finaline Lionel Messi damga vurdu. Messi Fransa karşısında attığı golle yeni bir rekora daha imza attı.

MAÇLARI BOŞ GEÇMEDİ

Beşinci Dünya Kupası'nda ikinci finaline çıkacak yıldız, Fransa'ya attığı golle Dünya Kupası'nın son 16 turunda, çeyrek finalinde, yarı finalinde ve finalinde gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.

GRUPLARDA DA 2 TANE ATTI

Messi, son 16'da Avustralya'ya, çeyrek finalde Hollanda'ya ve yarı finalde Hırvatistan'a gol attı. Arjantinli yıldız, grup aşamalarında da 2 gol atmıştı.

Lionel Messi diğer taraftan Lothar Matthaus'u geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. Dünya yıldızı altın ayakkabıyı da kazanmaya bir adım daha yaklaştı.

Arjantin - Fransa CANLI ANLATIM

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