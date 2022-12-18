Messi kırılmadık rekor bırakmadı! Dünya Kupası’na damga vurdu! Arjantin-Fransa finalinde gelen golle tarihi değiştirdi

Lionel Messi diğer taraftan Lothar Matthaus'u geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. Dünya yıldızı altın ayakkabıyı da kazanmaya bir adım daha yaklaştı.

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