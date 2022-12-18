Messi kırılmadık rekor bırakmadı! Dünya Kupası'na damga vurdu! Arjantin-Fransa finalinde gelen golle tarihi değiştirdi
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na Arjantin'in yıldızı Lionel Messi damga vurdu. Messi Fransa'ya karşı attığı golle birlikte son 16 turunda, çeyrek finalinde, yarı finalinde ve finalinde gol atan ilk ve tek futbolcu oldu. Diğer yandan Messi final maçında forma giymesiyle birlikte Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu oldu. İşte detaylar...
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finaline Lionel Messi damga vurdu. Messi Fransa karşısında attığı golle yeni bir rekora daha imza attı.
MAÇLARI BOŞ GEÇMEDİ
Beşinci Dünya Kupası'nda ikinci finaline çıkacak yıldız, Fransa'ya attığı golle Dünya Kupası'nın son 16 turunda, çeyrek finalinde, yarı finalinde ve finalinde gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.
GRUPLARDA DA 2 TANE ATTI
Messi, son 16'da Avustralya'ya, çeyrek finalde Hollanda'ya ve yarı finalde Hırvatistan'a gol attı. Arjantinli yıldız, grup aşamalarında da 2 gol atmıştı.
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