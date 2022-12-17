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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.12.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

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