Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 14 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '14 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları' açıklandı mı, ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bugün gerçekleştirildi. Peki; 14 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte, cevabı...
14 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı bu akşam da devam etti. Peki; 14 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? İşte, detaylar...
SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
14 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişinda büyük ikramiye 66 milyon lira.
14 ARALIK 2022 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
13 - 27 - 29 - 34 - 58 - 82
Joker; 38, SüperStar;13
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30'da düzenleniyor.
ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda Ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
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