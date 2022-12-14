Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 14 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

14 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı bu akşam da devam etti. Peki; 14 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? İşte, detaylar...

SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

14 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişinda büyük ikramiye 66 milyon lira.