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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri enerji alanında iş birliği yapacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri enerji alanında iş birliği yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı onaylandı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerji alanında iş birliğini kapsayan mutabakat zaptı onaylandı.

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