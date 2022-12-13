ABD FED faiz beklentisi nedir? 2022 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi son durum...
ABD'de ve küresel piyasalarda gözler Fed'in duyuracağı faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini söyledi. Yılın son faiz kararı için takvim belli oldu. Peki, ABD FED faiz beklentisi nedir? 2022 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi küresel piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Yılın son faiz kararı yani Aralık ayı faiz kararının hangi gün açıklanacağını merak edenler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Fed faiz kararı ile ilgili tarih netleşti. Peki, ABD FED faiz beklentisi nedir? 2022 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
FED FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?
Uzmanlar tarafından Fed'in yüzde 74,7 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yüzde 25,3 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceği tahmin ediliyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED'in bu ayki toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed'in salı günü başlayacak toplantısının ardından faiz kararı çarşamba günü yani 14 Aralık'ta açıklanacak. Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, faiz kararını duyuracak.
KÜRESEL PİYASALAR, ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi hakim olan temkinli seyrin, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri ile yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor.
Enflasyon ve resesyon ikileminin sürmesi ile para politikalarına ilişkin belirsizlikler gündemin odağındaki yerini korurken, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Fed toplantısı öncesi gözler bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.
ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor. Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor. Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.
Analistler, ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artıracağını belirterek, iki ay önce zirvesini gören çekirdek enflasyona dair gelişmelerin daha fazla önem taşıdığını söyledi. TÜFE'nin, geçen hafta sürpriz bir şekilde yükselen üretici fiyatlarını takip etmesi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceğine de işaret eden analistler, bu durumda yüzde 23 ile düşük ihtimal verilse de hala masada olan 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin güçleneceğini söyledi.
Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayımlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu. Öte yandan Microsoft'un London Stock Exchange Group'un yüzde 4 hissesini satın alacağını duyurmasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde yoğunlaşan alımlar New York borsasını destekledi.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 1,43 ve Nasdaq endeksleri yüzde 1,26 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık faizi yüzde 3,52'ye kadar gerilemesinin ardından yüzde 3,61'de dengelendi. Dolar endeksi dün 104,6-105,2 bandında yatay hareket ederken, bugün yüzde 0,1'lik azalışla 105'in hemen altında bulunuyor. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne satıcılı başladı.
Avrupa tarafında, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik 9. yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlayamazken, enerji krizine yönelik endişelerin geri plana atılmasıyla Hollanda'da işlem gören ocak vadeli doğal gaz kontratları yüzde 3,2 düşüşle 134,7 avroya geriledi. Öte yandan dün açıklanan verilere göre, İngiliz ekonomisi ekimde yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.
Avrupa borsalarında ise bu hafta açıklanacak kritik enflasyon verileri ve para politikası kararları öncesi satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksleri yüzde 0,41 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi 1,0540 seviyelerindeki yatay hareketine devam ederken, Avrupa endeks vadeli kontratlar yeni güne sınırlı yükselişle başladı.
Öte yandan nisan ayında görev süresi dolacak olan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine gelecek adaylara ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Koltuk değişiminin BoJ'un para politikasında nasıl bir değişime yol açacağı tartışmaları da başlarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yapılacak politika incelemesinin küçük bir değişiklikle sonuçlanabileceğini bildirdi.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak TÜFE ve yarınki Fed'in faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, pay piyasalarında hareketliliğin artabileceğini söyledi.
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