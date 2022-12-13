ABD FED faiz beklentisi nedir? 2022 Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faizi son durum...

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor. Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor. Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.

Analistler, ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artıracağını belirterek, iki ay önce zirvesini gören çekirdek enflasyona dair gelişmelerin daha fazla önem taşıdığını söyledi. TÜFE'nin, geçen hafta sürpriz bir şekilde yükselen üretici fiyatlarını takip etmesi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceğine de işaret eden analistler, bu durumda yüzde 23 ile düşük ihtimal verilse de hala masada olan 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin güçleneceğini söyledi.