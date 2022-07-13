Üç bakan yatırım için Türkiye’ye geliyor! BAE ile ilişkilerde yeni dönem

UZAY ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak. İmzalanacak anlaşmayla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak.