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Türkiye'den ABD'ye "ticari diplomasi" çıkarması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Türkiye’den ABD’ye ticari diplomasi çıkarması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda ABD'ye gelen heyet, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde Washington ve New York'ta temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye'nin sadece ABD'li şirketler için değil dünyanın bütün coğrafyalarından özellikle Avrupa ve Asyalı şirketler için uluslararası doğrudan yatırımlar için önemli bir hedef ülke olduğunu ifade etti.

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