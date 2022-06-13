Türkiye’den ABD’ye ilk 5 ayda 6 milyar dolarlık ihracat

"DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ, İKİ ÜLKE TİCARİ İLİŞKİLERİNDE ÇOK DAHA ÖNEMLİ ROL OYNAMA ROL OYNAMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ yaptığı açıklamada, Türk-Amerikan ticaretinin geçen yılın sonunda 28 milyar dolar ile rekor seviyelere ulaştığını, bu kuvvetli yükselişi 2022'nin ilk 5 ayında da görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yalçındağ, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere bakıldığında, yılın ilk 5 ayında ABD ile ticaret hacimlerinin yüzde 32 artışla 13 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl tarihimizde ilk defa ABD ile ikili ticaretimizde ticari fazla vermeye başlamıştık. Bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmiş olmaktan dolayı ziyadesiyle gururluyuz." dedi.