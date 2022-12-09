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Başkan Erdoğan ile Gazprom arasında 'gaz tedariki' görüşmesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Başkan Erdoğan ile Gazprom arasında ’gaz tedariki’ görüşmesi

Rus enerji şirketi Gazprom'un Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, şirketin CEO'su Alexey Miller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıklarını ele aldı.

Gazprom, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Gazprom CEO'su Miller'in Başkan Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldiğini duyurdu.

GÖRÜŞMEDE RUS GAZININ TÜRKİYE'YE ARZI KONUŞULDU

Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.

BAKAN DÖNMEZ İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Ziyaret kapsamında Miller ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bir araya geldi.

PUTİN NE DEMİŞTİ?: "TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ DAĞITIM MERKEZİNİ OLUŞTURMAYA HAZIRIZ"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin hem geçen yıl hem de bu yıl arttığına dikkati çeken Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının "eksiksiz" yapıldığını belirtmişti.

Putin, "Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı." demişti.

Bunun, Erdoğan'ın TürkAkım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaklaşımı sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, bu hattın Rus topraklarındaki kısmının patlatılması yönünde girişimlerin olduğunu söylemişti.

Putin, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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