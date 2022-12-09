Gaz merkezi için kritik temas: Başkan Erdoğan ile Gazprom Başkanı Türkiye'de görüştü

Rus enerji şirketi Gazprom'un Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, şirketin CEO'su Alexey Miller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıklarını ele aldı. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, görüşmeye ilişkin detayları, "Önemli bir görüşme. Rus enerji şirketinin başkanı demek, Türkiye'de kurulacak enerji merkezinin ete kemiğe büründüğü anlamına geliyor." diyerek aktardı.