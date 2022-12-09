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Son dakika | ABD'de ÜFE kasım ayında 0,3 arttı! Beklentileri aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika | ABD’de ÜFE kasım ayında 0,3 arttı! Beklentileri aştı

Son dakika haberi...ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde kaldı.

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