Başkan Erdoğan ile Gazprom arasında 'gaz tedariki' görüşmesi

Rus enerji şirketi Gazprom'un Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, şirketin CEO'su Alexey Miller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıklarını ele aldı.