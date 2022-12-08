Altının kilogramı ne kadar oldu?
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 75 bin 798,50 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 61 bin lira, en yüksek 1 milyon 80 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1 milyon 75 bin 798,50 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 655 milyon 861 bin 222,88 lira, işlem miktarı ise 2.485,25 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 669 milyon 474 bin 772,82 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
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