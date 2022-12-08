Altının kilogramı ne kadar oldu?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 655 milyon 861 bin 222,88 lira, işlem miktarı ise 2.485,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 669 milyon 474 bin 772,82 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: