Volkswagen Jetta yeniden Türkiye'ye geliyor
ABD’deki dizel emisyon skandalı sonrası Volkswagen Jetta’nın tüm dünyada satışları sekteye uğramış bundan nasibini Türkiye’de almıştı. Alman firmanın milyonlarca satan efsane modeli Jetta modeli yıllar sonra Türkiye’ye yeniden dönüyor. Peki, Volkswagen Jetta’nın Türkiye’ye geleceği tarih ne zaman? Jetta hangi özelliklere sahip olacak? İşte otomobil haberi ve tüm detayları…
Alman otomotiv markası Volkswagen (VW) efsane modeli Jetta için yeniden düğmeye bastı.
Dizel emisyon skandalı sonrası satışları duran Jetta'nın benzinli modeli ABD ve Avrupa'da satıştaydı.
Ancak dizel ile sekteye uğrayan Jetta'nın Türkiye'deki satışları yeniden başlayacak.
Güney Amerika ülkelerinde satılan otomobilin 2022 versiyonu bu ülkelerde de büyük ilgi gördü.
Volkswagen, Türkiye'de C sınıfı sedan modellere olan ilginin artması üzerine Jetta'yı bu pazara yeniden getirmeyi hedefliyor.
JETTA'NIN MOTOR ÖZELLİKLERİ
Türkiye'ye gelecek olan 2022 Volkswagen Jetta'nın kaputunun altında 1.5 litrelik bir motorun yer aldığını alıyor.
VW 7 İLERİ DSG FARKI
160 beygir güç ve 249 nm tork üreten bu motor, DSG şanzımanı ile uyum içerisinde çalışıyor.
ÜST DÜZEY SEÇENEK
Diğer yandan Volkswagen, modeline 2.0 litrelik bir başka seçenek daha ekliyor. 2.0'lık bu güçlü motor ise fabrika verilerine göre 231 beygir güç ve 349 nm tork üretebiliyor.
2022 JETTA'NIN İÇ DONANIM ÖZELLİKLERİ NELER?
8 inçlik dijital gösterge paneli ile iyi iş çıkartacağının sinyallerini veren Jetta, üst paketlerde ise bunu 10 inç olarak sunuyor.
Bilgi ve eğlence ekranı tarafında da hemen hemen aynı standartlar mevcut ve bu da kullanıcıları memnun etmeye yetiyor.
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