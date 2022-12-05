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Haberler Galeri İslam Memiş'ten yatırımcılara ezber bozan flaş altın ve gümüş tavsiyesi! Merkez Bankası'nın hamlesini referans gösterip rakam verdi

İslam Memiş'ten yatırımcılara ezber bozan flaş altın ve gümüş tavsiyesi! Merkez Bankası'nın hamlesini referans gösterip rakam verdi

Son dakika altın haberi… Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Altın fiyatları yükseliş rallisine mi girdi? Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Gram altın kaç TL oldu? 2023 yılında hangi emtia daha fazla kazandıacak? En çok tercih edilen altın ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.12.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 14:24
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İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan flaş altın ve gümüş tavsiyesi! Merkez Bankası’nın hamlesini referans gösterip rakam verdi

Altın yatırımcısının gözü kulağı fiyatlara çevrildi. Dalgalanmalar devam ediyor. Fiyat değişiklikleri oluyor. Peki son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan flaş altın ve gümüş tavsiyesi! Merkez Bankası’nın hamlesini referans gösterip rakam verdi

Altın fiyatları yükseliş rallisine mi girdi? Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Altın yatırımcıları ne yapmalı? Gram altın kaç TL oldu? 2023 yılında hangi emtia daha fazla kazandıacak? En çok tercih edilen altın ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan flaş altın ve gümüş tavsiyesi! Merkez Bankası’nın hamlesini referans gösterip rakam verdi

"YENİ REKORLAR TEST EDİLDİ"

Hem altın fiyatları hem gümüş fiyatları haftaya yeni rekorla başladı. Gram altın tüm zamanların rekoru 1.085 lira seviyesi görüldü. Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesi. Bu da 1.805 dolara tekabül ediyor. Yeni rekorlar test edildi.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan flaş altın ve gümüş tavsiyesi! Merkez Bankası’nın hamlesini referans gösterip rakam verdi

"YÜKSELİŞLER DEVAM EDİYOR"

Gümüşün ons fiyatı 23 dolar gümüşün gram fiyatı 14 lira seviyesi görüldü. Emtia fiyatlarındaki bu yükselişler şu anda devam ediyor. Özellikle Amerika Merkez Bankası FED'in burada politikaları önemli.

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İslam Memiş’ten yatırımcılara ezber bozan flaş altın ve gümüş tavsiyesi! Merkez Bankası’nın hamlesini referans gösterip rakam verdi

Tabii ki faiz artırımlarını biraz daha yavaşlatması altın ve gümüş fiyatlarındaki yeni trendi belirlemiş oldu. Yılın son haftalarındayız ancak bu yükselişlerin devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Önümüzdeki haftalarda 1.100'lü rakamları yavaş yavaş konuşmaya başlarız.